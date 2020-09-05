 

20 человек погибли при взрыве в мечети в Бангладеш, названа причина

05.09.2020, 23:05, Новости дня

4 сентября в мечети города Нараянгандж, который расположен недалеко от столицы Бангладеш Дакки, произошел мощный взрыв, его жертвами стали 20 человек, около 40 получили ожоги и травмы. Об этом сообщает The Daily Star.

Первый этаж трехэтажного здания полностью разрушен.

В момент взрыва шла вечерняя молитва, в мечети было многолюдно.

Власти исключают версию теракта. Руководитель антитеррористического подразделения Рахматулла Чоудри сказал, что весь первый этаж превратился в “газовую камеру” из-за утечки метана. Газ не мог выходить из помещения: были включены кондиционеры, а двери и окна закрыли. 

Очевидцы говорят, что незадолго до инцидента произошло отключение электричества. Муэдзин переключился на источник бесперебойного питания, но свет внезапно появился снова. Искра на распределительном щитке после восстановления электроснабжения могла вызвать взрыв, пишет газета.

Полиция открыла уголовное дело по факту халатности. Глава местного пожарного подразделения Зиллур Рахман заявил, что газ продолжал просачиваться в здание даже после взрыва. Специалисты ищут место и причину утечки из газопровода.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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