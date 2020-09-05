Назван вероятный срок начала массовой вакцинации от COVID-19 в Москве

05.09.2020, 22:48, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда в столице планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса.

«Серьезная массовая вакцинация – это, скорее всего, конец года – начало следующего», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Со следующей недели в городе начнутся пострегистрационные исследования и испытания вакцины, они займут от двух до шести месяцев. Массовое промышленное производство будет налажено в декабре – январе. Как сообщил глава города, партии вакцины, которые будут поступать в 2020 году, используют для вакцинации людей из групп риска: представителей здравоохранения, образования, торговли, ЖКХ, правоохранительных органов, «может быть, журналистов».

Собянин призвал «не забывать, что опасность, к сожалению, не ушла до конца», предстоит «пережить осенне-зимний период, сложный период, не беспроблемный». Он выразил надежду на то, что период «пройдет значительно проще, чем прошлую весну, но, тем не менее, определенные сложности обязательно будут, надо быть к этому готовым». По словам главы столицы, «главное, чтобы город продолжал нормально функционировать и работать».

Мэр пожелал москвичам «больше уверенности», так как «слишком много страхов, домыслов было за этот период времени», но «главные сложности» удалось преодолеть. Собянин заявил, что «нужно с большим оптимизмом смотреть, потому что любой кризис в большей степени психологический», передает РИА «Новости».

«Нужно настроить себя, что мы побеждаем, что Москва победит», – сообщил он, добавив, что у города есть силы, потенциал, прекрасные люди – «профессиональные, активные, которые будут делать город краше и удобнее с каждым годом, более современным и более молодым городом».

Собянин сообщил, что большинство программ поддержки бизнеса, введенных в Москве из-за коронавируса, продолжится, включая «субсидии для кредитов, которые берутся для перекредитования, для новых проектов программы «Льготные кредиты», которая набирает обороты и популярность среди малого бизнеса».

В августе президент страны Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.