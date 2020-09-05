Ученые рассказали, о пользе зеленого чая

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05.09.2020, 22:10, Новости дня

Во время исследования обнаружилось, что антиоксидант, который есть в зеленом чае, усиливает эффективность антибиотиков путем повышения их способности бороться с супербактериями.

Эпигаллокатехин галлат является природным антиоксидантом, который относится к полифенолам. Подобные вещества содержатся во фруктах и ягодах, но эпигаллокатехин галлат – это основное активное вещество зеленого чая. Во время эксперимента обнаружилось, что добавление этого антиоксиданта в смесь антибиотиков, которая используется для борьбы с резистентными бактериями, заметно повышает эффективность лечения.

Ученые обнаружили, что применение антиоксиданта из зеленого чая способно существенно повысить эффективность обычной смеси препаратов, которые используются для лечения инфекций, вызванных супербактериями.



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