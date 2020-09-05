На красноярском вокзале задержали «священника», выдававшего кости людей за «мощи святых»

05.09.2020, 22:08, Новости дня

В Красноярске на вокзале задержали мужчину с человеческими костями в багаже, он представлялся батюшкой и выдавал останки за мощи святых, пишут СМИ.

Пассажир пытался пройти в здание вокзала с сумкой, сотрудники безопасности увидели на экране упакованные останки, принадлежавшие человеку, цитирует красноярского адвоката Екатерину Калядину Пятый канал.

Его сопроводили в караульное помещение, где тот открыл сумку. В ней находились человеческий череп и кости. Полиция возбудила уголовное дело, и мужчина признался, что раскапывал могилы в Енисейске, а потом продавал кости в Петербурге, выдавая их за мощи святых.

История произошла 31 августа. Мужчина сначала утверждал, что является священнослужителем и везет мощи святых, а после заявлял, что намеревался продать кости как учебные пособия в медицинские вузы.

Правоохранители проводят проверку по данному факту.