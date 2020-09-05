МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

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05.09.2020, 22:08, Новости дня

Российский МиГ-31 в субботу произвел перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

После разворота норвежского самолета в сторону от российской границы МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

Полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Норвежский самолет не пересекал российскую границу.

Предыдущий перехват норвежского самолета над Баренцевым морем проходил в пятницу, 4 сентября.



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