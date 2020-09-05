 

Шойгу вручил кубок Армейских игр команде России

05.09.2020, 22:08, Новости дня

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил кубок Армейских международных игр российской команде, победившей в общекомандном зачете, сообщают информационные агентства.

Как сообщил Шойгу, «это является грандиозным и самым важным событием для любой армии, одержавшей победу в мирных условиях», среди команд «есть победители и нет проигравших». Благодаря прошедшим соревнованиям «появились новые друзья, новые мастера», сказал он.

Министр отметил, что встретились самые сильные, опытные и мужественные. Он поблагодарил представителей армий 32 стран, которые участвовали в состязаниях, передает РИА «Новости».

По совам Шойгу, по итогам 30 конкурсов «появилось дополнительно 30 лучших в своей профессии». Министр поблагодарил страны, принимавшие игры: Азербайджан, Армению, Узбекистан, Белоруссию и Россию. Также министр отметил работу судей, обеспечивающих тыловых служб и медиков. Он выразил надежду, что в 2021 году участников и принимающих стран «будет больше». Кроме того, глава военного ведомства надеется, что вырастет число тех, «кто никогда не поднимет оружие на того, с кем встречался и подружился на этих играх».

Шойгу сообщил, что в 2021 году в соревнованиях появится ряд новшеств, которые помогут усовершенствовать боевую подготовку, передает ТАСС.

Как подчеркнул министр, «несмотря на мнение скептиков, нынешние Игры прошли более чем успешно». Он напомнил, что Армейские международные игры – это, по сути, единственные соревнования в мире, которые удалось провести в условиях пандемии. Отдельно Шойгу похвалил новых участников – команды Афганистана, Экваториальной Гвинеи, Намибии, Катара, Палестины и Гвинейской Республики.

Церемония закрытия Армейских международных игр в Подмосковье завершилась салютом в цветах государственного флага России. По данным Западного военного округа, в небо Подмосковья были выпущены более 50 видов фейерверков. Купола разрывов превысили диаметре 300 метров.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Президент Литвы: Евросоюз может отправить представителя на переговоры с властями Беларуси

05.09 / “Вводите санкции против всех украинцев”. Офис президента отреагировал на расширение санкционного списка РФ

27.06 / На съемочную группу Ксении Собчак напали в монастыре схиигумена Сергия

24.06 / Кононенко прокомментировал пролет камеры сквозь дуло танка на параде Победы

02.09 / Facebook удалил сеть аккаунтов, связанных с российской “фабрикой троллей”

19.08 / Глава Молдавии приехал на отдых в Подмосковье

21.07 / Названа цель захвата заложников в Луцке

01.08 / В TikTok ответили Трампу на слова о запрете приложения

29.07 / В Италии продлили чрезвычайное положение

26.08 / Советник президента Абхазии ушел в отставку из-за тайного визита грузинских политиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска