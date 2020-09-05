Guardian – Грета Тунберг велела мировым лидерам не сваливать борьбу против климатического кризиса на детей

05.09.2020, 21:00, Новости дня

Мировые лидеры должны активнее заниматься проблемой климатических изменений и не доводить до того, что привлекать внимание к этой проблеме приходится детям, сказала на пресс-конференции в рамках Венецианского кинофестиваля шведская активистка Грета Тунберг. Как пишет The Guardian, Тунберг, которая пообщалась с журналистами по случаю премьеры документального фильма о себе, подчеркнула, что климатический кризис не перестал быть безотлагательной проблемой на фоне пандемии.



Reuters

Шведская активистка Грета Тунберг, выступая на Венецианском кинофестивале, где был показан документальный фильм о ней, призвала страны мира активнее предпринимать шаги по борьбе с климатическим кризисом, который исчез с политической повестки дня, пишет The Guardian.

«Да, нужно больше научных работ, нужно активнее вести исследования, это несомненно. Но прежде всего нужно предпринимать шаги для изменения социального ландшафта, политические шаги, и, наверное, как раз в этом плане я могу оказаться полезнее всего», — сказала активистка на пресс-конференции в рамках фестиваля, организованной по видеосвязи.

Тунберг подчеркнула, что пандемия коронавируса показала неспособность мировых лидеров справляться с двумя чрезвычайными ситуациями одновременно, и что к климатическим изменениям надо относиться как к проблеме, не терпящей промедления. «Всё остальное придётся отложить. Нам определённо нужно осознать, насколько безотлагательной проблемой является климатический кризис, и относиться к нему именно как к кризису, поскольку в противном случае реальных перемен мы добиться не сможем», — цитирует активистку The Guardian.

По данным британской газеты, Тунберг также раскритиковала мировых лидеров за то, что они возложили слишком большую долю ответственности за привлечение общественного внимания к проблемам климата на детей. «Нельзя, чтобы мы были вынуждены этим заниматься. Это должны делать взрослые, власть имущие и те, кто и стал причиной проблемы», — сказала она.

Показанный на Венецианском кинофестивале документальный фильм о Тунберг под названием «Я Грета» режиссёра Натана Гроссмана стал хроникой жизни активистки, ставшей «одним из самых известных подростков в мире» и «лицом мировой кампании по борьбе с климатическим кризисом», пишет The Guardian. В процессе съёмки Гроссман целый год везде сопровождал прославившуюся активистку, записывая её повседневный быт. Как призналась на пресс-конференции сама Грета, хотя в процессе съёмок ей иногда казалось, что снимая всё в одиночку, режиссёр проявляет «непрофессионализм», ей всё же понравился образ «застенчивого ботаника», который Гроссман создал для неё в своей картине.

«Мне кажется, что у Гроссмана получилось показать меня такой, какая я есть, а не сердитым, наивным ребёнком, который кричит на мировых лидеров в Генассамблее ООН. Ведь я не такой человек», — сказала Тунберг. По словам активистки, раннии СМИ уделяли слишком много внимания её личности, а фильм может стать своеобразным «мостиком» для людей, желающих больше узнать о климатическом кризисе, и помочь привлечь внимание к проблеме во время пандемии, когда повсеместно введённые ограничительные меры тормозят протестную активность.

В том, что фильм показали именно в Венеции, Тунберг увидела особый символизм — ведь этот город пострадал в 2019 году от мощного наводнения, которое, как заявлял его мэр, было спровоцировано как раз климатическими изменениями, пишет The Guardian.

По данным газеты, после пресс-конференции активистка, которая находится дома в Швеции, сразу же отправилась в школу — в августе она объявила, что возвращается к обучению после годичного перерыва.