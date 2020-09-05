Тихановская заявила о готовности общаться с российскими властями

05.09.2020, 20:48, Новости дня

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что российская сторона не пыталась связываться с ней, но она готова к контактам.

«Со мной так или иначе связывались лидеры многих стран. В том числе и США, Канада и европейские страны. Я никому не отказывала в общении. Все звонили, высказывали свою поддержку белорусскому народу. И мы открыты к диалогу с представителями любой страны. Поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся», – сообщила Тихановская в ходе стрима на ее YouTube-канале.

Тихановская сообщила, что звонка со стороны российского руководства пока не было.

В ответ на вопрос о том, нужно ли белорусской оппозиции самой пытаться наладить контакты с Россией, она отметила, что происходящее в Белоруссии – внутренняя проблема, которую нужно решать самостоятельно.

«Но если лидеры других стран считают необходимым поддержать нас, позвонить, встретиться, чтобы выказать солидарность с белорусским народом, либо, может, какое-то свое мнение по этому поводу пояснить, мы всегда готовы к диалогу», – сказала политик.

Тихановская добавила, что не намерена в случае новых выборов президента Белоруссии выдвигать свою кандидатуру.

Напомним, штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а сама она сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

В субботу Тихановская встретилась в Литве с членом президиума координационного совета белорусской оппозиции Павлом Латушко.