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05.09.2020, 20:48, Новости дня

Врио главы Камчатского края Владимир Солодов посетил лихтеровоз «Севморпуть», прибывший в порт Петропавловска-Камчатского. Судно отправится в Санкт-Петербург в ближайшее время и прибудет в место назначения 25 сентября.

Владимир Солодов вечером посетил лихтеровоз «Севморпуть», который прибыл в Петропавловск-Камчатский, чтобы принять груз рыбопродукции, передает «Федерал пресс». Дальше судно отправится в Санкт-Петербург, где выгрузит рыбу.

Ранее глава государства Владимир Путин одобрил идею Солодова об организации прямого сообщения между Санкт-Петербургом и столицей Камчатки по Северному морскому пути. Кроме того, президент поручил найти метод снижения цены на рыбную продукцию за счет снижения затрат на ее транспортировку из Дальнего Востока.

«Это уникальное российское судно – лихтеровоз «Севморпуть», который был построен специально для того, чтобы обеспечить российскую Арктику лихтерами – специальными плавучими баржами, и тем самым закрывать вопросы снабжения.Этот рейс «Севморпути» от Камчатки до Санкт-Петербурга – очень важный шаг в сторону реализации того поручения, которое дал президент Российской Федерации по обеспечению регулярной, а в перспективе и круглогодичной доставки грузов северным морским путем. Это радикально меняет логистику доставок грузов в мире, не только в России», – подчеркнул Солодов.

Врио губернатора добавил, что Северный морской путь увеличивает значимость Камчатского края, дает ему дополнительное преимущество. Более, Петропавловск-Камчатский может стать новым центром мировой логистики.

Солодов уточнил, что Северным морским путем можно доставлять грузы из центральной части РФ на Дальний Восток. Грузы из Петербурга, Мурманска, Архангельска теперь могут быть доставлены в Петропавловск-Камчатский всего за две недели и с минимальной стоимостью. Это один из ключевых путей, позволяющий удешевить доставку и сделать более удобной логистику, то есть сократить влияние этих факторов на цены на Камчатке.

«Кроме того, навигация северным морским путем повлечет за собой развитие и судоремонта, и портовых мощностей. В перспективе мы все видим Петропавловск как ключевой хаб – ворота северного морского пути», – добавил Владимир Солодов.

В пятницу сообщалось, что единственное в мире действующее торговое судно с ядерной энергоустановкой – атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» – прибыло на Камчатку.



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