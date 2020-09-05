Генпрокуратура Южной Осетии возбудила новое дело против правоохранителей

05.09.2020, 20:48, Новости дня

В Южной Осетии возбуждено уголовное дело против сотрудников правоохранительных органов о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщил следователь Генпрокуратуры Алан Бестауты.

«В производстве следственного управления Генеральной прокуратуры республики находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (применяется в Южной Осетии – прим. ВЗГЛЯД) – превышение должностных полномочий. В настоящее время в рамках расследуемого уголовного дела возбуждено еще одно уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), которое предусматривает максимальное наказание – лишение свободы (на срок) до 15 лет», – цитирует генпрокурора ТАСС.

Ведомство ранее возбуждало два других уголовных дела о превышении полномочий после нанесения побоев в изоляторе еще двум задержанным по подозрению в покушении на главу МВД республики.

После протестов в Цхинвале правительство Южной Осетии было отправлено в отставку. Несколько дней на центральной площади Цхинвала проходил митинг. Поводом для недовольства граждан послужило убийство подозреваемого сотрудниками местного МВД.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказывал газете ВЗГЛЯД о подоплеке протестов, вспыхнувших в центре Цхинвала.