ДТП в Одесской области: пострадали шесть человек, среди них двое детей

05.09.2020, 20:17, Новости дня

В Одесской области водитель мини-автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем, в котором находилась семейная пара с двумя детьми. В результате пять человек пострадали, из которых двое детей, сообщили в полиции Одесской области 5 сентября.

Авария произошла сегодня около 14.00 в Овидиополе. По предварительной информации, 50-летний водитель мини-автобуса Toyota Hiace выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault.

В автомобиле ехала семейная пара с двумя детьми (мальчику восемь лет и девочке один год) и пожилой женщиной. Всех пострадавших направили в Овидиопольскую больницу.

“Водитель другого транспортного средства сам обратился в медицинское учреждение с травмами головы”, – говорится в сообщении.

Полицейские решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).