Белый дом выступил против «тренингов по борьбе с расизмом» в федеральных агентствах

05.09.2020, 19:20, Новости дня

Президент Дональд Трамп поручил Административно-бюджетному управлению принять жесткие меры в отношении учебных курсов по борьбе с расизмом, проводимых в нескольких федеральных агентствах, назвав их «сеющей разногласия и антиамериканской пропагандой».

Директор Административно-бюджетного управления Рассел Воут направил в пятницу письмо в адрес различных подразделений исполнительной власти касательно траты «миллионов долларов налогоплательщиков» на проведение тренингов в области «белых привилегий» и на другие материалы, авторы которых считают, что Соединенные Штаты являются «расистским по своей природе» государством.

«Например, по сообщениям прессы, сотрудники исполнительной власти были обязаны посещать тренинги, где им говорили, что “практически все белые люди вносят свой вклад в расизм” или где от них требовали сказать, что они “извлекают выгоду из расизма”. По сообщениям прессы, в некоторых случаях в ходе этих тренингов дополнительно утверждалось, что в вера в то, что Америка — это страна возможностей, или вера в то, что самый квалифицированный человек должен получить работу, являются расизмом», – говорится в документе.

В служебной записке Воута говорится, что в ближайшее время будут подготовлены дополнительные федеральные инструкции по тренингам, в которых утверждается, что «президент и его администрация полностью привержены справедливому и равному обращению со всеми людьми в Соединенных Штатах».

«Президент доказал свою репутацию защитника тех, чей голос долгое время игнорировался, и кто не смог извлечь выгоду из всего, что может предложить наша страна, и он намерен продолжать поддерживать всех американцев, независимо от расы, религии или убеждений. Разделяющая, ложная и унизительная пропаганда движения критической расовой теории противоречит всему, за что мы выступаем как американцы, и ей не должно быть места в федеральном правительстве», – заявил директор Административно-бюджетного управления.

В свою очередь кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден и кандидат в вице-президенты от демократов Камала Харрис неоднократно заявляли, что в полицейской практике и в американской культуре до сих пор присутствуют проявления расизма, с которыми необходимо бороться.