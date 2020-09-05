В МВД Белоруссии ответили на обвинения в «пытках» члена совета оппозиции

05.09.2020, 19:08, Новости дня

Члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову отпустили из центра изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске по состоянию здоровья, сообщили в МВД страны.

Ранее Ковалькова провела в изоляторе десять суток по обвинению в участии в акции на проходной Минского тракторостроительного завода. Затем ей назначили еще 15 суток административного ареста. В ночь на субботу она пересекла польскую границу. В Варшаве она заявила, что ей предложили выехать из страны, в противном случае она якобы могла надолго остаться в тюрьме.

«После суда Ковалькову поместили обратно в ЦИП. Однако там она сообщила о том, что ей необходимо лечение», – сообщили в ведомстве РИА «Новости». После этого оппозиционерку отпустили по состоянию здоровья для лечения, добавили в МВД.

Сама Ковалькова утверждает, что ей якобы предложили покинуть Белоруссию или остаться в заключении.

«В тюрьме мне стало плохо, я попросила вызвать скорую помощь, но вместо этого пришли люди, которые заявили, что или меня вывезут из страны, или я останусь в тюрьме надолго», – сказала Ковалькова в ходе пресс-конференции в Варшаве.

«Все, что со мной делалось в последние дни в тюрьме, я расцениваю как пытки», – добавила она.

Она заявила, что ее вывезли из республики, так, как ранее вывезли экс-кандидата на пост президента Светлану Тихановскую.

«Это становится плохой привычкой властей вывозить или не пускать в страну граждан Белоруссии», – сказала Ковалькова.

Правоохранители угрожали ей, что после 10 суток административного ареста последуют новые 10 суток, «потом новые, и так до бесконечности», утверждает Ковалькова.

«Представители Следственного комитета приехали ко мне, дали капюшон и маску, я не знала, куда меня везут. Мы приехали на пункт пропуска «Брузги». Я прошла паспортный контроль, и мне предложили на нейтральной территории вызвать такси», – сказала представитель оппозиции.

Она добавила, что позвонила польскому послу в Минске ночью, он помог ей добраться до Варшавы.

Пресс-секретарь белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский подтвердил, что Ковалькова покинула Белоруссию и уехала в Польшу ночью на рейсовом автобусе.

«5 сентября около двух 2.00 (совпадает с мск) она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска «Брузги», прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением «Гродно-Варшава» и проследовала на территорию Польши», – сказал Бычковский.

По его словам, проблем при оформлении Ковальковской на выезд не возникло.

В Telegram-канале «Пограничный комитет Беларуси» опубликовали видеозапись с кадрами покидающей республику Ковальковой.

Напомним, Ковалькова пересекла ночью польскую границу с целью поучаствовать в брифинге о репрессиях в Белоруссии.

Ранее стало известно о готовящемся визите в Польшу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.