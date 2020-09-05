Милиция задержала около 30 человек в Минске за участие в протестах

05.09.2020, 18:35, Новости дня

В Минске 5 сентября на акциях протеста против действующей власти Беларуси задержали около 30 человек, сообщила агентству “Интерфакс-Запад” официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Людей задерживали за участие в “несанкционированных массовых мероприятиях”, рассказала Ганусевич. По ее словам, милиция реагировала на то, что граждане демонстрировали негосударственную символику и выкрикивали лозунги.

Задержанных доставили в районные управления внутренних дел (РУВД) для дальнейшего разбирательства, добавила Ганусевич.

Список задержанных за 4-е и 5 сентября составили правозащитники “Весны”.

Белорусский портал TUT.BY сообщил, что возле Ленинского РУВД собрались родители и друзья задержанных студентов. Сами студенты находятся во дворе РУВД. Между ними – забор с колючей проволокой.

В субботу, 5 сентября, в Минске прошли акции протеста. Днем возле кинотеатра “Октябрь” на минском проспекте Независимости собрались протестовать несколько групп студентов. Примерно в 15.00 в районе Комаровского рынка начался женский марш, сообщил TUT.BY.

Женщины подходили вплотную к силовикам, делали на их фоне селфи и пытались с ними общаться.

Массовые акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России. По последним данным МВД страны, на протестах 4 сентября силовики задержали 41 человека.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.