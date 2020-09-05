Митрополит Иларион раскритиковал гибрид военной формы и рясы

05.09.2020, 18:28, Новости дня

Идея создания гибрида военной формы и богослужебного облачения для войсковых священников неудачная, считает председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Я не поддерживаю такое облачение для священников (цвета хаки – Прим. ВЗГЛЯД), я думаю, что у священников при исполнении ими их прямых служебных обязанностей есть то облачение, которое сформировалось в течение веков», – передает ТАСС слова митрополита.

Как считает Алфеев, когда священнослужители в армии занимаются пастырским окормлением военнослужащих, они должны носить свою форму.

«Создание некоего гибрида военной формы и священнической одежды мне представляется крайне неудачной затеей», – подытожил он.

По его мнению, на поле боя священнослужителю будет крайне сложно исполнять свои обязанности – например, оказывать помощь раненым – в рясе. «Наверное, для таких ситуаций можно будет предусмотреть возможность для священнослужителя переодеваться в военную форму», – отметил архиерей.

Ранее на форуме «Армия-2020» представили камуфляжные полевые облачения для священников в армии и церковные свечи цвета хаки.