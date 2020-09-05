Ученый оценил вероятность передачи коронавируса от летучих мышей в России

05.09.2020, 18:08, Новости дня

Вероятность инфицирования коронавирусом нового типа от проживающих в РФ летучих мышей крайне мала, сообщил кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Илья Артюшин.

«В реальности коронавирусов, как таковых, их больше сотни, разных генетических линий, а скорее всего несколько сотен, и из них опасны для человека только три. И они циркулируют не в популяциях тех видов, которые есть в нашей фауне… Поэтому вероятность получить именно такой коронавирус от летучей мыши, один из трех известных, можно считать, что ее почти нет. Понятно, что разное бывает, мы многое не знаем, но это крайне маловероятное событие», – отметил ученый в беседе с РИА «Новости».

Известные науке коронавирусы переходили от рукокрылых к людям через промежуточных хозяев, добавил Артюшин. Для переноса COVID-19 от летучей мыши к человеку необходимо «совершить что-то экстраординарное» и получить большую дозу вируса. Такое возможно, например, при съедении сырого животного или долгом контакте с его пометом.

«Какой-то контакт, когда мышь залетела к вам в комнату, вы ее поймали тряпкой и выпустили в окно, он с исчезающе малой вероятностью может привести к передаче вируса», – сказал ученый.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что летучие мыши не являются разносчиками коронавируса, заразиться от них COVID-19 практически невозможно.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в РФ проводится исследование наличия коронавируса у летучих мышей.

Напомним, источником нового коронавируса SARS-CoV-2, как предполагают эпидемиологи, выступили китайские подковоносые летучие мыши, передавшие его через цепочку других диких животных, чье мясо продавалось на рынке экзотической пищи в городе Ухань, в человеческую популяцию.