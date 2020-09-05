 

Адвокат Ефремова сделал прогноз по наказанию для актера

05.09.2020, 18:08, Новости дня

Пресненский суд Москвы может приговорить актера Михаила Ефремова к нескольким годам колонии общего режима, сообщил защитник артиста Эльман Пашаев.

«От шести до восьми лет колонии общего режима», – сообщил Пашаев в эфире канала «Москва-24», передает ТАСС.

До этого Пашаев сообщал, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание и спокойно готовится к приговору.

Напомним, приговор актеру будет оглашен 8 сентября. В четверг Ефремов признал вину в ДТП. Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.



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