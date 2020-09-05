Смешко заявил, что нужно менять законодательство о деятельности разведки

05.09.2020, 17:35, Новости дня

Бывший председатель Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, экс-глава СБУ Игорь Смешко в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” вечером 4 сентября на телеканале “Украина” заявил, что необходимо изменить законодательство, регулирующее деятельность украинских разведывательных служб.

“Нужно, чтобы был специальный комитет в парламенте, чтобы все его члены имели доступ к государственной тайне. Чтобы они не позволяли себе в эфире никакие обсуждения или в руках бумажки перебирать”, – сказал Смешко.

По его словам, для реформирования законодательства можно взять за основу американские законы о деятельности спецслужб.

“Возьмите акт про национальную безопасность от 1947 года с дополнениями. Там расписан, какой контроль над разведками, процедуры Сената и представителей. Есть акт 1978 года о защите источников информации”, – пояснил он.

Смешко в 1997–2000 годах был начальником Главного управления военной разведки Минобороны, в 2002–2003 годах – заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, в 2003–2005 годах возглавлял Службу безопасности Украины.

На президентских выборах в 2019 году Смешко набрал 1,14 млн голосов (6,04%), заняв шестое место. В 2019 году партия “Сила и честь” участвовала в досрочных парламентских выборах, на которых набрала 3,82% (для попадания в парламент нужно было преодолеть 5-процентный проходной барьер).