 

Смешко заявил, что нужно менять законодательство о деятельности разведки

05.09.2020, 17:35, Новости дня

Бывший председатель Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, экс-глава СБУ Игорь Смешко в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” вечером 4 сентября на телеканале “Украина” заявил, что необходимо изменить законодательство, регулирующее деятельность украинских разведывательных служб.

“Нужно, чтобы был специальный комитет в парламенте, чтобы все его члены имели доступ к государственной тайне. Чтобы они не позволяли себе в эфире никакие обсуждения или в руках бумажки перебирать”, – сказал Смешко.

По его словам, для реформирования законодательства можно взять за основу американские законы о деятельности спецслужб.

“Возьмите акт про национальную безопасность от 1947 года с дополнениями. Там расписан, какой контроль над разведками, процедуры Сената и представителей. Есть акт 1978 года о защите источников информации”, – пояснил он.

Смешко в 1997–2000 годах был начальником Главного управления военной разведки Минобороны, в 2002–2003 годах – заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, в 2003–2005 годах возглавлял Службу безопасности Украины.

На президентских выборах в 2019 году Смешко набрал 1,14 млн голосов (6,04%), заняв шестое место. В 2019 году партия “Сила и честь” участвовала в досрочных парламентских выборах, на которых набрала 3,82% (для попадания в парламент нужно было преодолеть 5-процентный проходной барьер).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Пострадавшим от наводнения в Тулуне бюджетникам выделят квартиры

13.07 / Экс-главу “минздрава” Крыма суд в Киеве приговорил к 10 годам лишения свободы

27.07 / Путин поручил ОСК целенаправленно заниматься увеличением уровня локализации

05.08 / В Армении принят закон об ограничении вещания российских телеканалов

02.07 / WSJ – Саудовская Аравия угрожает Анголе и Нигерии новой ценовой войной

22.07 / Собянин уволил главу департамента образования Москвы

13.08 / Обновленный седан Hyundai Elantra N Line представлен официально

01.09 / Новый флагман Xiaomi Mi 10T Pro окажется дешевле, чем думали эксперты

28.07 / В Донбассе назвали условие эффективной работы механизма по контролю перемирия

23.07 / В Сочи из-за наплыва туристов усилили меры санитарной безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска