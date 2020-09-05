 

Лукашенко заявил о пользе договоренностей с Россией для экономики Белоруссии

05.09.2020, 16:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договоренности и межправительственные консультации с Россией дают положительный результат для белорусской экономики.

«Надо отдать должное, и с Россией договоренности, межправительственные консультации дают положительный результат», – передает БелТА слова Лукашенко.

При этом президент республики отметил, что экономическая стабильность является главной задачей и главной проблемой для властей страны. 

«Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики – тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране», – подчеркнул белорусский лидер на совещании с членами Совета безопасности страны в субботу.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям. Кроме того, премьер Белоруссии Роман Головченко говорил, что рассчитывает поговорить о развитии Союза Белоруссии и Россией.



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