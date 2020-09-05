 

Российский бизнесмен подал в суд на супермодель Наоми Кэмпбелл

05.09.2020, 15:48, Новости дня

Российский предприниматель, совладелец компании Capital Group Владислав Доронин обратился в суд с иском на британскую супермодель Наоми Кэмпбелл, с которой ранее встречался.

Предприниматель обвинил модель в отказе возвращать его собственность на 3 млн долларов, передает РИА «Новости».

Также в иске значится и другая сумма, якобы житель России дал ей взаймы, но не получил обратно.

Доронин встречался с Кэмпбелл несколько лет, они расстались в 2013 году.

В 2018 году Кэмпбелл снялась полностью обнаженной для журнала The Love Magazine.



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