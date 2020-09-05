Несмотря на обещания Байдена, его победа не сулит Украине ничего хорошего

05.09.2020, 12:50, Новости дня

Украина играет не последнюю роль в политических играх кандидатов в президенты США, пишут «Вести». Достаточно вспомнить недавний скандал с требованиями объявить импичмент Трампу, в центре которого оказался и украинский президент Владимир Зеленский. Другой кандидат Джо Байден не раз называл себя «близким другом» для Киева и обещал увеличить военную и экономическую помощь. Однако если оценить ситуацию в целом, то станет ясно, что в реальности Украине ничего хорошего от Байдена ждать тоже не стоит, предупреждает автор.

Президентские выборы в США пройдут уже совсем скоро, и в битве за место главы Белого дома будут сражаться республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший должность вице-президента в администрации Барака Обамы. По данным независимых соцопросов в США, Трамп до сих пор отстаёт от своего конкурента. При этом Украина играет не первую, но и далеко не последнюю роль в политических играх кандидатов, отмечают «Вести». Чего только стоит скандал с импичментом Трампу, главным героем которого был украинский президент Владимир Зеленский.

При этом Байден не раз называл себя «близким другом Украины», а недавно пообещал увеличить военную и экономическую помощь Киеву в случае своей победы на выборах. Однако стоит внимательно проанализировать ситуацию в разных сферах, чтобы понять, чего же в действительности стоит ждать украинцам, если новым президентом США станет Джо Байден, подчёркивается в статье.

Украина долгое время занимала позицию, одновременно направленную как на демократов, так и на республиканцев. Как пояснил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, это связано с тем, что для Киева важна американская поддержка в целом, поэтому он не рискует выделять кого-то из кандидатов, чтобы не попасть впросак. К тому же по поводу Украины в США установился двухпартийный консенсус — и демократы, и республиканцы привержены «риторической поддержке» Украины на словах, констатируют «Вести».

Такую «неизбирательность» Украины можно проследить и по отношениям между президентами двух стран, отмечается в статье. Например, бывший президент Пётр Порошенко, который успел за несколько лет «прикипеть» к демократам (и к Байдену, в том числе), всеми силами пытался наладить контакт и с Трампом после его избрания. А действующий президент Владимир Зеленский, следуя примеру своего предшественника, также старается не делать «резких движений». При этом у обоих украинских лидеров уже были скандалы, связанные с «вмешательством во внутренние дела США», напоминают «Вести».

По мнению экспертов, Зеленский до конца предвыборной гонки будет придерживаться аналогичного курса «со всеми и против всех», поэтому ожидать от него каких-либо серьёзных политических заявлений по поводу выборов в США не стоит. А после выборов он наверняка будет пытаться налаживать связи с любым президентом, будь то Трамп или Байден, говорится в статье. При этом, несмотря на такую «аполитичную» позицию Зеленского, на Украине сформировались коалиции сторонников того или иного американского кандидата среди местных политических фракций.

Как считают политологи, на фоне конфликтов на Ближнем Востоке Украина уже находится не в приоритете у США — однако и терять контроль над важным геополитическим объектом ни Байден, ни Трамп не собираются, подчёркивают «Вести». Тем более что Украина остаётся для Вашингтона важным «элементом давления на Россию» в большом геополитическом противостоянии сверхдержав.

Стоит отметить, что Байден в этой связи недавно пообещал, что в случае победы на выборах он будет помогать и поддерживать Киев «ещё больше и ещё сильнее», говорится в статье. «Администрация Байдена будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное оружие, при этом побуждая Украину проводить реформы, которые жизненно важны для её успеха», — заявил он во время поздравления по случаю 29-й годовщины независимости Украины.

Лидер американских демократов уже не раз говорил о том, насколько искренне он хочет помочь «преобразовать» эту страну, а на выступлении в Верховной раде в 2015 году даже цитировал Тараса Шевченко, напоминают «Вести». Но как же Байден в действительности планирует «помогать» Украине в случае своей победы?

Обещания кандидата от демократов оказать поддержку в вопросе поставок оружия не новы, однако это не подтверждается предыдущим опытом, подчёркивается в статье. Ещё в период своего долгого пребывания на посту вице-президента США в администрации Обамы Байден не раз делал громкие заявления о поддержке Украины, в том числе и военной. Но несмотря на все его обещания, американское летальное оружие попало на Украину только после смены главы Белого дома, констатирует автор.

Вполне вероятно, что Байден в случае своей победы продолжит жёсткую риторику против России, однако ожидать от него каких-то решительных действий, в том числе и поставки оружия, не стоит, полагают эксперты. «Он как кандидат может обещать всё что угодно. Подобные вещи решаются в конгрессе, и кто бы ни был, он должен найти общий язык с большинством. Поэтому эти обещания могут превратиться в реальность с вероятностью 50 на 50», — пояснил политолог-международник Антон Кучухидзе. И даже если и предположить, что Украина получит от Байдена летальное оружие, это вряд ли поможет урегулировать конфликт в Донбассе, поскольку РФ в ответ может оказать симметричную помощь непризнанным республикам, предупреждает автор.

Байден (опять же, только на словах) готов поддержать Украину и финансово. Он уже заявил, что в экономическом плане «работал бы над увеличением прямых западных инвестиций и поддержанием энергетической независимости Украины» — но скорее всего, здесь кандидат от демократов лишь пытается сыграть на том, что Трамп, с его бизнес-ориентированным подходом, старался всячески избегать тем, касающихся финансовой помощи Украине, говорится в статье.

Кроме того, непонятно, будет ли это вообще выгодно Украине, учитывая, что за финансовыми траншами стоит далеко не бескорыстная помощь. «Американская финансовая помощь — это не «план Маршалла», это деньги в обмен на соответствующие действия украинской власти в социально-экономическом секторе или (что чаще всего) в политике», — предупреждает политолог-международник Денис Пилаш. Влияние американцев на украинскую экономику и так уже можно считать беспрецедентным, причём пока это не приносит Украине никаких дивидендов, подчёркивается в статье.

В своём обращении Байден также сделал акцент на важности преодоления коррупции на Украине посредством реформ. «Я обеспечу предоставление американской помощи Украине только в условиях антикоррупционных реформ, в том числе назначения действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов», — пообещал он в прошлом году. Но учитывая предыдущий опыт, эта помощь вряд ли будет существенной, отмечает автор. К тому же и сам Байден замешан в громком скандале с Burisma — поэтому что-то сделать для преодоления коррупции на Украине при таком раскладе ему будет сложно, прогнозируют эксперты.

Кроме того, на фоне строгой антимигрантской политики нынешнего президента США Байден пытается «выехать» за счёт обещаний смягчить визовый режим и принимать больше беженцев. При этом об отмене визового режима с Украиной, конечно же, речи даже не идёт. Но возможно, при Байдене количество отказов украинцам в визах получит хоть какой-то шанс хотя бы немного снизиться с нынешних 45%, предполагает автор.

Однако если подвести общие итоги, Украине в целом не стоит ждать от Байдена ничего хорошего, подчёркивается в статье. Учитывая предыдущий опыт на политической арене, «украинское направление» будет для него всего лишь одним из элементов большой геополитической игры, направленной на борьбу с Россией, предупреждает автор. «И если кому-то кажется, что интересы США и Украины в этом вопросе сходятся, то просто нужно учесть следующий факт: пока Америка занята выборами, в Донбассе уже больше месяца не погиб ни один военнослужащий», — заключают «Вести».