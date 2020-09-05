Defense One – молчание Трампа придаёт Путину смелости

05.09.2020, 12:50, Новости дня

По мнению американских политиков, РФ вышла на новый виток провокаций, что выражается как в росте военной напряжённости, так и в отравлении Навального. Однако американский президент Дональд Трамп ничего не говорит по этому поводу, и это, по словам автора статьи в Defense One, придаёт российским властям смелости.



Reuters

За последнюю неделю США отметили шесть случаев, когда российские самолёты «рыскали» у берегов Аляски, пишет Defense One. Также в небе над Чёрным морем два российских самолёта подлетели слишком близко к американскому бомбардировщику. В Сирии между российскими и американскими военными постоянно происходят трения. А тут случилось и отравление Алексея Навального.

Но Дональд Трамп на этот «внезапный поток провокаций» ничего не отвечает, сетует автор статьи. Официальный представитель Совета по национальной безопасности назвал отравление Навального достойным порицания, но сам президент промолчал.

При этом даже бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон призвал Трампа потребовать от РФ объяснений. Тем более соперник Трампа на грядущих выборах Джо Байден обвинил его в «раболепстве» в отношении российского президента Путина.

Как отмечает автор статьи, администрация Трампа пытается отвлечь внимание от России. Так, генеральный прокурор Уильям Барр заявил в интервью об активизации деятельности Китая по вмешательству в американские выборы.

Но на следующий день департамент внутренней безопасности США выпустил отчёт, где в подобном обвинялась уже Россия. По словам политиков, которые видели тот отчёт, Китай занимается кражей интеллектуальной собственности, оказывает давление на американские компании, угрожает американцам на своей территории. Однако сама угроза вмешательства в выборы якобы исходит именно от России.

Что же до Сирии, то американские чиновники отмечают, что там периодически происходит рост напряжённости, и сейчас именно такой момент. А в идеале, по их словам, РФ хотела бы выгнать американцев оттуда, но сделать это невозможно, так что она пытается доставить американцам максимальный дискомфорт.

В деконфликтной зоне Сирии, где работают и российские, и американские военные, есть специальный механизм, который должен предотвратить возможные столкновения между ними, но американцы жалуются, что их русские коллеги засыпают эту линию запросами, которые они сами не собираются выполнять. Как сообщают американские командиры, они обсуждают с российской стороной случаи столкновений напрямую. Однако всё равно на Трампа как на главнокомандующего сыплются обвинения в бездействии.

Некоторые американские политики и вовсе утверждают, что бездействие Трампа делает Путина смелее. Трамп на это отвечает напоминанием, что его администрация принимала против РФ санкции и осуществляла вредоносные действия, например, поставляла оружие на Украину.

Американские чиновники полагают, что Трамп не спешит призывать Россию к ответственности из-за того, что ему самому вменяют связь с ней. Поэтому, например, о столкновении в Сирии объявлял не Пентагон, а Совет по национальной безопасности, чтобы не делать много шума, пишет Defense One.