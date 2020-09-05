Defense News – СНВ-III — одно из немногих светлых пятен в отношениях России и США

05.09.2020, 12:50, Новости дня

Отношения РФ и США сейчас находятся на сложном этапе, и у двух стран с мощнейшими ядерными арсеналами остался лишь один договор СНВ-III, который ограничивает их вооружения. Как пишет обозреватель Defense News, хотя идея о его механическом продлении никому не нравится, это лучшее, что можно сейчас сделать, учитывая нехватку времени.



Reuters

В отношениях между Россией и США сегодня не так уж много светлых пятен, пишет колумнист Defense News. Но равно как переговоры по контролю над вооружениями сыграли стабилизирующую роль в геополитическом противостоянии между Вашингтоном и Москвой во время холодной войны, так переговоры по стратегической стабильности сегодня могут способствовать прекращению многолетней деградации этих важнейших двусторонних отношений, считает автор статьи.

Американские и российские дипломаты уже провели встречу в Вене, и Москва о ней отозвалась эпитетом «профессионально», что от неё редко услышишь. Но этот диалог происходит в тот момент, когда отношения РФ и США особенно напряжены, а дефицит доверия ещё никогда с начала 1980-х годов не был так высок.

Впрочем, по словам автора статьи, у двух стран ещё есть возможность наладить отношения. Но только если администрация Трампа не будет связывать продление СНВ-III с более амбициозными и менее реалистичными соглашениями по контролю над вооружениями, и тем более — с участием Китая.

Учитывая смерть ДРСМД и «пребывание в реанимации» Договора по открытому небу, СНВ-III — единственный механизм, который сдерживает две крупнейшие державы от наращивания своих арсеналов. РФ выступает за его продление, и автору статьи это кажется вполне понятным. Договор не только ограничивает арсеналы, но и даёт странам доступ и информацию друг о друге, что укрепляет доверие.

Учитывая пандемию и самый большой экономический шок за последние десять лет, последнее, что нужно миру сейчас, — это новая гонка вооружений между двумя силами, которые уже обладают более чем 90% всех ядерных запасов в мире. Но если администрация Трампа продолжит затягивать процесс и тратить время, именно так и произойдёт, предупреждает автор статьи.

Он выделяет две проблемы в нынешнем подходе американских властей. Во-первых, на переговоры по новому соглашению о стратегической стабильности просто нет времени, СНВ-III истекает в феврале 2021 года. А привлечь Китай за стол переговоров, чтобы обсудить крайне сложные технические вопросы, включая процесс обеспечения прозрачности и проверок, за полгода просто невозможно. У Рейгана и Горбачёва в своё время ушло три года на подготовку соглашения только по одному виду вооружений — РСМД. Вероятность, что удастся договориться по соглашению, которое будет включать больше видов вооружений, больше участников, более строгую процедуру проверки, за гораздо меньшее время, примерно такая же, как вероятность выиграть джек-пот в американской лотерее.

Вторая проблема заключается в самом Китае. Китайские чиновники настаивают на том, что они против трёхстороннего договора. И, по словам автора статьи, в этом нет ничего удивительного: у Китая ядерные арсеналы составляют 1/20 от арсенала США, так что ему нет смысла присоединяться к подобным переговорам, даже «выкладывать на стол» свои арсеналы. Так что чем больше Вашингтон настаивает на таком варианте, тем больше рисков он на себя берёт.

Автор статьи согласен, что Китай растёт и пытается нарастить свои потенциалы. И РФ старается диверсифицировать возможности, укрепляет ракетную программу. Со всеми этими факторами ещё придётся иметь дело. Но задача станет значительно сложнее, если Вашингтон позволит развалиться последнему существующему между ним и Россией соглашению.

Простое продление СНВ-III никому не понравится, но в краткосрочной перспективе это лучшее, на что могут рассчитывать Штаты. «Спасение СНВ-III даст время, частично сохранит распадающийся режим стратегической стабильности и поможет Вашингтону и Москве создать ограничения для страдающих двусторонних отношений, прежде чем они свалятся в пропасть», — делает вывод автор статьи в Defense News.