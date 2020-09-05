Новый кроссовер DS 4 Crossback ввели на тесты

05.09.2020, 12:38, Новости дня

Пользователи могут рассмотреть шпионские снимки обновленного паркетника DS 4 Crossback, который в настоящее время проходит тестовые заезды.

Кроме того, французский бренд намерен стартовать продажи автомобиля к следующему году, тогда как нынешняя генерация впервые вышла в 2014 году. Обнаружить прототип нового кроссовера удалось в Европе, где в дальнейшем и стартуют продажи DS 4 Crossback. Вместе с тем прогнозируется, что модель получит имя DS 4 Crossback E-Tense.

Плотный защитный камуфляж указывает на то, что кроссовер обзаведется пластиковыми обвесами и рейлингами. Также не исключается версия, что модель сможет похвастаться электрической модификацией, но подробности о ней пока удерживаются в тайне от широкой аудитории.