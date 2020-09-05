 

Новый кроссовер DS 4 Crossback ввели на тесты

05.09.2020, 12:38, Новости дня

Пользователи могут рассмотреть шпионские снимки обновленного паркетника DS 4 Crossback, который в настоящее время проходит тестовые заезды.

Кроме того, французский бренд намерен стартовать продажи автомобиля к следующему году, тогда как нынешняя генерация впервые вышла в 2014 году. Обнаружить прототип нового кроссовера удалось в Европе, где в дальнейшем и стартуют продажи DS 4 Crossback. Вместе с тем прогнозируется, что модель получит имя DS 4 Crossback E-Tense.

Плотный защитный камуфляж указывает на то, что кроссовер обзаведется пластиковыми обвесами и рейлингами. Также не исключается версия, что модель сможет похвастаться электрической модификацией, но подробности о ней пока удерживаются в тайне от широкой аудитории.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Новый кроссовер Kia Sportage впервые выехал на дорожные тесты

21.07 / СМИ стараются выставить в дурном свете хороших парней — американских полицейских

06.07 / Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке – Кулеба

06.08 / Несанкционированное шествие оппозиции состоялось в центре Минска

24.06 / Бренд Samsung представит Galaxy Z Flip с поддержкой 5G

26.07 / США пригрозили Хафтару санкциями из-за нефти

27.08 / Саакашвили объявил о возвращении в Грузию

11.08 / Зеленский подписал закон об игорном бизнесе

01.08 / Сотрудники Кагарлыкского отделения полиции остаются на должностях, несмотря на заявление Авакова – адвокат

21.08 / Зеленский отрицает, что использует служебные поездки для агитации за “Слугу народа”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска