Предприниматели Иркутской области обсудили проблемы бизнеса на встрече с Решетниковым

05.09.2020, 12:08, Новости дня

В Иркутске на площадке центра «Мой бизнес» прошла встреча бизнес-сообщества с министром экономического развития Максимом Решетниковым, врио губернатора области Игорем Кобзевым и председателем заксобрания региона Александром Ведерниковым.

Также участниками встречи также стали депутат Госдумы Александр Якубовский и представители регионального правительства, передает портал «Новости Иркутска».

Решетников отметил, что Иркутская область – это экономически мощный регион, в котором представлены не только разные отрасли промышленности, но также развивается сельское хозяйство и туризм. Министр добавил, что Иркутская область активно использует различные меры поддержки бизнеса.

«Самочувствие малого и среднего предпринимательства важно сейчас как никогда. Мы проходим через сложный период, и бизнес, безусловно, несет потери. В связи с этим со стороны государства выделен беспрецедентный объем поддержки», – сказал он.

По словам Кобзева, в сложной ситуации оказались не только туристические предприятия, но и все предприятия сферы услуг, для которых были определены различные механизмы поддержки, в том числе через областные фонды, созданные для развития бизнеса.

Ведерников напомнил, что в Иркутской области действуют различные меры поддержки для предпринимателей. Дополнительный пакет таких мер был принят заксобранием в 2020 году, чтобы помочь бизнесу в период коронавируса. При этом они были основаны на предложениях, поступавших от предпринимательского сообщества.

В частности, был принят межфракционный законопроект о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса, который охватывает широкий круг получателей помощи – 40 видов экономической деятельности, в том числе предприятия общепита, гостиницы, турагентства, частные детские сады, салоны красоты, кинотеатры, фитнес-центры и другие. Также были приняты законопроекты, которые касаются льгот по налогу на имущество организаций и транспортного налога.

Также сообщается, что государственная корпорация развития ВЭБ.РФ совместно с правительством Иркутской областью и администрацией Байкальска приступил к подготовке стратегического мастер-плана комплексного развития города, включая территорию БЦБК, передает региональный интернет-портал правовой информации.

Разработка мастер-плана займет шесть месяцев. К работе будут привлечены лучшие специалисты в сфере городского планирования из КБ Стрелка. Компания «СТС-Инвест» (дочерняя организация ВЭБ.РФ) выступит в качестве проектного офиса разработки и реализации мастер-плана.

Создание этого документа является первым этапом проекта комплексного развития Байкальска, включая территорию ОАО «БЦБК», в котором участвует ВЭБ.РФ в соответствии с решениями президента РФ и правительства РФ. В мастер-плане будут отдельно учтены мероприятия по рекультивации и санации территории БЦБК, будут сформированы отдельные проекты ее трансформации.

«Повышение качества жизни населения Байкальска, сохранение природы, ответственное использование уникальных ландшафтов – наш приоритет. Не менее важно формирование туристической привлекательности города, создание современной инфраструктуры. При разработке мастер-плана Байкальска правительство Иркутской области окажет все необходимое содействие. Мы организуем работу органов исполнительной власти и подведомственных организаций, чтобы грамотно сформировать документ и реализовать задачи, предусмотренные им», – сказал врио губернатора Игорь Кобзев.

По его словам, при создании мастер-плана будет рассмотрено присвоение проекту статуса масштабного инвестиционного проекта Иркутской области с предоставлением всех необходимых мер поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Решетников отметил, сто «совместная задача федеральных, региональных, органов исполнительной власти и ВЭБ.РФ – помочь Байкальску сформулировать видение будущего».

«Город обладает потенциалом, чтобы стать одной из точек притяжения всей Байкальской природной территории. Мастер-план определит перспективные ниши для привлечения инвесторов, создаст стимулы для развития малого и среднего бизнеса. Фактически, старт разработки мастер-плана можно считать началом реализации проекта комплексного развития города Байкальска», – сказал министр.

«Решения мастер-плана базируются на комплексном исследовании города, включая исторические, географические, пространственные, и социально-экономические аспекты его развития. В частности, в рамках работы предполагается разработка прогноза численности и социально-демографической структуры населения Байкальска, без которого невозможно долгосрочное моделирование развития города», – добавил мэр Байкальска Василий Темгеневский.

По словам старшего вице-президента ВЭБ.РФ Антона Григорова, разработка мастер-плана включает анализ состояния и данных о запланированном развитии объектов социальной инфраструктуры, включая здравоохранение, образование, культуру, спорт, а также коммунальную и транспортную инфраструктуру, и формирование ключевых предложений по их развитию.

«Отдельный фокус делается на проведении анализа инвестиционных проектов, действующих, запланированных и возможных к реализации на территории города. Также предполагается осуществление анализа туристического потенциала Байкальска в части структуры предоставляемых услуг, объема и способов перемещения туристического потока. ВЭБ.РФ обеспечит финансирование разработки стратегического мастер-плана, привлечет к разработке мастер-плана жителей региона и Байкальска, представителей бизнеса, общественности, научного и экспертного сообщества, курируемых ВЭБ.РФ организаций развития, региональных и федеральных органов исполнительной власти», – сказал он.

«При реализации мастер-плана и ВЭБ.РФ, и Фонд МОНОГОРОДА.РФ готовы оказать Байкальску поддержку по финансированию новых инвестиционных проектов. Байкальск имеет статус моногорода, поэтому для него действуют в полном объеме все меры поддержки Фонда: субсидии на инфраструктуру, льготные займы под 0% и 5% годовых. Мы готовы предложить и нефинансовые меры поддержки – вместе развивать туристическую привлекательность Байкальска за счет проекта «Прошагай город», создавать и развивать в городе «места притяжения» для жителей и туристов. Будем усиливать совместную работу», – сообщила заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.

Фонд готов предложить Байкальску различные меры поддержки. Это, в частности, льготные займы для бизнеса от 5 до 250 млн рублей под 0% годовых, и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых. Льготные займы также предоставляются на проекты ГЧП, МЧП и концессии для модернизации инфраструктуры ЖКХ и лизинговым компаниям на проекты, связанные с обновлением городского общественного транспорта.

Кроме того, Фонд готов софинансировать совместно с регионом строительство и реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов в размере до 95%. К таким объектам относятся сети электро-, газо-, тепло-, и водоснабжения, водоотведение, а также автодороги, путепроводы и железнодорожные пути.

Ранее врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о пакете новых мер соцподдержки в регионе, которые касаются бюджетников и семей с детьми.