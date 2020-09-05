Тихановская решила встретиться с властями Польши

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05.09.2020, 12:08, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская посетит с визитом Польшу 9 сентября.

«Я знаю, что такие планы есть. Думаю, о деталях будет сообщено», – подтвердил организацию будущей встречи заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский, передает ТАСС.

По информации организации «Белорусский дом в Варшаве», опубликованной в Facebook, встреча запланирована на 9 сентября. Мероприятие организуется при участии канцелярии премьер-министра Польши.

Подробная информация

Напомним, в конце августа бывший соперник Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская объявила себя «избранным народом» президентом Белоруссии, подчеркнув, что уже «не лидер оппозиции», но «лидер большинства».

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а сама она сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.



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