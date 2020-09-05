 

Отряд ВСКС помог тушить пожары и ликвидировать их последствия в Ростовской области

05.09.2020, 12:08, Новости дня

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) прибыли в Тарасовский район Ростовской области, где произошло крупное возгорание, площадь которого уже превысила 1 тыс. гектаров.

Под руководством пожарных и спасателей отряд ликвидирует возгорания, проводит окарауливание и проливку тлеющих остатков деревьев и кустарников, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что все добровольцы прошли специальную подготовку на базе Ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Донского государственного технического университета и обладают необходимыми навыками для работы в зоне ЧС.

Команда оснащена всем необходимым, экипировкой, средствами защиты, пожарно-спасательным оборудованием, а также техникой: автомобилем первой помощи (АПП-0.5) и аварийно-спасательной машиной.

Кроме того, в 2020 году студенты-спасатели уже участвовали в ликвидации лесных пожаров Читинского района Забайкальского края, подтопления в Подмосковье и в городе Нижние Серги Свердловской области.

Ранее сообщалось, что «Молодежка ОНФ» поможет в ликвидации последствий пожаров в Ростовской области.



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