 

18 регионов Украины не соответствуют критериям для смягчения карантина – Минздрав

05.09.2020, 12:05, Новости дня

Киев и 17 областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантина, введенного из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Так, показатели заболеваемости и заполненности коек в больницах для пациентом с COVID-19 превышены в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Минимальным требованиям Минздрава соответствуют Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

Таблица: moz.gov.ua

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,6 млн, из них более 17,7 млн вылечились, 874 тыс. умерли.

В Украине общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 133 787, из них 2811 умерли, 61 649 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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