Немецкий бизнес не хочет портить отношения с Россией из-за Навального

05.09.2020, 11:29, Новости дня

Многие немецкие предприятия отказались давать оценку ситуации с отравлением российского блогера Алексея Навального, пишет Die Welt. В частности, и те, которые задействованы в реализации проекта «Северный поток — 2». При этом они настаивают на том, что на данном этапе расследования нет оснований принимать какие-либо санкции против РФ и обрывать с ней экономические контакты.



Reuters

Немецкие компании часто подчёркивают, что их заботит не только выгода, но и корпоративная ответственность перед обществом, пишет Die Welt. Их руководители утверждают, что они не только бизнесмены, но и «хорошие граждане» своей страны. Однако, как показал опрос среди немецких предприятий, лишь немногие из них готовы дать оценку или комментарий по поводу отравления российского блогера Алексея Навального.

В частности, те из них, которые задействованы в торговле с Россией или реализации проекта «Северный поток — 2», отмечает издание. При этом схожим образом ведут себя и другие западноевропейские компании, например, французский энергетический концерн Engie и британо-нидерландский Shell.

«Мы очень внимательно наблюдаем за развитием событий в деле Алексея Навального, а также в отношениях Германии, Европейского союза и России. Просим вас отнестись с пониманием к тому, что более развёрнутого комментария по последним событиям мы дать не можем, — ответила на запрос Welt немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall. — Необходимо сосредоточиться на проведении быстрого и тщательного расследования дела. Мы надеемся, что вскоре состояние здоровья Алексея Навального улучшится и желаем ему скорейшего выздоровления».

Австрийский концерн OMV, также финансирующий строительство «Северного потока — 2», сообщил, что «регулярно наблюдает за ситуацией с правами человека во всех странах, в которых он работает», анализирует её и предпринимает соответствующие шаги. Что конкретно под этим подразумевается, в компании не уточнили.

В Федеральном союзе оптовой, внешней торговли и услуг заявили, что каждое предприятие будет самостоятельно решать, станет ли оно ограничивать или даже прекращать своё сотрудничество с Москвой. «Россия — сложный, но и в то же время важный партнёр, — сказали там. — Мы по-прежнему убеждены, что, сохранив диалог и торговые отношения, можно добиться большего, чем отдалившись и изолировавшись». Экономика — это «неправильный рычаг», подчеркнули в организации.

В сталелитейной компании Salzgitter также считают, что оснований для переоценки отношений с российскими партнёрами нет, тем более если учесть, что дело об отравлении ещё полностью не расследовано. Там заявили, что считают немецко-российские экономические отношения «важными и ценными». «Главный принцип, которым мы руководствуемся в своих действиях, — необходимо проявлять дальновидность и не принимать спонтанных решений, — заявили представители Salzgitter. — Мы надеемся, что все участники этого дела будут действовать схожим образом».

«Отравление российского оппозиционера Навального никого не оставило равнодушным, — поделился своим мнением председатель Восточного комитета германской экономики. — В то же время мы не должны допустить, чтобы этот инцидент превратился в долговременную проблему для наших двусторонних отношений и таким образом повлиял и на немецко-российские экономические контакты». По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель не случайно отказалась связывать отравление Навального со строительством «Северного потока — 2»: «Мы считаем неправильным реагировать на отравление Навального дополнительными экономическими санкциями, из-за которых пострадают абсолютно непричастные к делу предприятия, а также российское население».