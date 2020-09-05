 

Использовал не по назначению — в Турции водителя Lamborghini оштрафовали за превращение авто в арбузную лавку

05.09.2020, 11:29, Новости дня

Турецкой полиции удалось выследить таинственного мужчину, который решил поторговать арбузами со своего роскошного Lamborghini в Стамбуле, пишет Hürriyet Daily News. Как отмечает издание, несмотря на то что его загадочная фигура привлекла к себе немало внимания, полиция оштрафовала его за «использование транспортного средства для действий, не указанных в правах».


Reuters

Турецкой полиции удалось найти таинственного торговца арбузами, который продавал ягоды со своего роскошного Lamborghini в Стамбуле. По имеющимся данным, этот человек оказался иранским блогером, который освещал процесс торговли в своих каналах в соцсетях. Ему выписали штраф в размере 1228 турецких лир ($165), пишет Hürriyet Daily News.

Правоохранительные органы мотивировали данный штраф тем, что мужчина «использовал транспортное средство для действий, не указанных в правах». Блогера также лишили прав на 15 дней.

Второго сентября иранец остановился на своей Lamborghini на одной из самых оживлённых дорог столичного района Бейоглу и начал продавать арбузы по пять лир (60 центов). Запись данного действа стала загадкой общенационального масштаба, после чего полиция решила установить личность водителя по номерам.

Мужчину задержали вечером 3 сентября, но отпустили после уплаты штрафа. По оценкам экспертов, цена подержанного Lamborghini Aventador в Турции составляет около 5 миллионов турецких лир (около $672 тыс.). При этом годовой налог на спорткар, который разгоняется от нуля до 100 км/ч за 2,9 секунды, составляет $6,2 тыс.



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