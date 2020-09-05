Олигархия и популизм — США испытывают те же проблемы, что старые демократии Европы

05.09.2020, 11:29, Новости дня

Ещё сто лет назад политолог Роберт Михельс написал, что ни одна демократия не может избежать существования олигархов и, как следствие, популистов. И теперь, как отмечает обозреватель The Washington Post, обе эти проблемы знакомы Соединённым Штатам.



Reuters

США существуют без малого четверть тысячелетия, и сейчас они столкнулись с классическими проблемами, что характерны и для старейших европейских демократий, пишет обозреватель The Washington Post Джордж Уилл. Среди них неизбежность существования элит и, соответственно, возмущение популистов.

Ещё в 1911 году политолог Роберт Михельс написал работу, в которой утверждал, что ни одна демократия не может избежать существования олигархов из-за самой природы человека и политических партий. Современный политолог Гиа Нодиа утверждает, что популизм — это не идеология, а возмущение людей тем, что элиты якобы присваивают себе власть. Продолжая дело Михельса, он пишет, что в оторванном от жизни определении демократии заложено растущее недовольство народа.

В демократии предполагается, что народ берёт на себя ответственность. Михельс же писал, что народ сам по себе пассивен и склонен принимать решения, сделанные небольшой группой людей, которые обладают заинтересованностью и способностью к управлению. И народ не решает сам, а решает, кто будет решать. Так появляется моральный и культурный разрыв между теми, кто управляет, и теми, кто подчиняется. То есть дефицит демократии укоренён в самой демократии.

Сам Михельс в итоге примкнул к Муссолини, поскольку харизматичный авторитарный лидер может дать прямую демократию в обход «химеры представительства». По словам автора статьи, Муссолини был отголоском французской революции. И эта революция до сих пор имеет свои последствия в Европе. Здесь после распада советского блока некоторые страны вроде Венгрии и Польши взяли на вооружение демократию, но не либерализм. А без либерализма демократия становится разновидностью диктатуры, считает автор статьи.

В Штатах же нелиберальная демократия подстёгивается разочарованием в технологиях, поскольку интернет и социальные сети не смогли стать средством просвещения. В итоге и правые, и левые выступают против нынешней несправедливой действительности. Протестующие исходят из того, что государство построено на геноциде и рабстве, а раз так, то почему бы его не разрушить.

В нынешних протестах в Штатах многих политиков охватила «инфантильная паника». Они относят себя к либеральным демократам и поэтому разделяют идеалы протестующих, а раз так, то боятся сделать что-то не так, чтобы не стать злодеями.

Выборы породили нынешнюю барахтающуюся элиту. Новые выборы приведут такую же, считает автор статьи в The Washington Post. Он напоминает, что впереди у американцев выборы, и им нужно помнить, что выборы — инструмент аристократизма, поскольку предполагают, что одни люди лучше других.