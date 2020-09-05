 

В США выставили на торги самую дорогую монету в мире

05.09.2020, 10:49, Новости дня

В США на торги выставили редкий серебряный доллар, который считает самой дорогой монетой в мире. Об этом сообщает телеканал CNN.

Речь идет о долларе, отчеканенном Монетным двором США в 1794 году, – это одна из первых монет Соединенных Штатов после обретения независимости от Великобритании. Всего было выпущено 1758 подобных монет: на одной стороне отчеканен портрет Леди Свободы, на другой – орел.

Первые доллары не предназначались для выпуска в оборот – их распространяли среди высокопоставленных американских чиновников и иностранных гостей в качестве сувенира. Куратор и директор Музея денег Американской нумизматической ассоциации Дуглас Мадд отметил, что на тот момент США все еще не оправились от последствий войны с Британией и не имели доступа к серебру и золоту, и отчеканенные монеты, прежде всего, должны были продемонстрировать способность США производить собственные деньги.

В последний раз этот серебряный доллар выставлялся на торги в 2013 году. Тогда его купил коллекционер Брюс Морелан за $10 млн, что делает эту монету самой дорогой в мире. Он заявил CNN, что продает раритет, чтобы “сосредоточиться на других задачах”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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