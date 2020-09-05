 

Ефремов сказал, на какой приговор рассчитывает

05.09.2020, 10:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинАктер Михаил Ефремов, обвиняемый в гибели в ДТП курьера Сергея Захарова, не рассчитывает на мягкое наказание и спокойно готовится к приговору, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Пашаев заявил, что Ефремов «готовится к приговору он спокойно», он «ни на что не рассчитывает, так как с первого дня говорил, что будет большой срок», передает ТАСС.

«Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало», – добавил адвокат.

По его словам, артист с первого дня после ДТП говорил, что «его судьба решена».

Напомним, приговор актеру будет оглашен 8 сентября. В четверг Ефремов признал вину в ДТП. Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.



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