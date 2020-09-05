В Киеве завели дело против депутатов Рады за поездку в Москву

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05.09.2020, 10:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинГосударственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло уголовное дело в отношении группы депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) по статье «государственная измена», сообщил депутат Рады, сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович.

«Евгений Слета – следователь третьего отдела [ГБР] направил в Верховную раду письмо, в котором требует до 10 сентября ответить на ряд вопросов, касающихся Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Александра Колтуновича, Рената Кузмина и Татьяны Плачковой. Уже даже уголовное дело есть.

Какое преступление совершили я и мои товарищи? В письме написано: «Они поехали в Москву, где обсуждали с депутатами российской Думы пути установления мира, поэтому мы считаем это государственной изменой и требуем немедленно разобраться», – передает ТАСС слова Рабиновича.

Напомним, в августе на Украине предложили лишить избирательных прав сотрудничающих с Россией граждан.



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