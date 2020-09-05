Германия передала запрос РФ по Навальному прокуратуре Берлина

05.09.2020, 10:08, Новости дня

Германия приняла запрос правовой помощи от генпрокуратуры РФ по ситуации с блогером Алексеем Навальным и передала его прокуратуре Берлина, сообщила представительница минюста Германии Ариане Кайтель.

«Российская генеральная прокуратура 27 августа обратилась с запросом правовой помощи к федеральному ведомству юстиции, правительство согласовало передачу запроса правовой помощи. Сегодня утром федеральное ведомство юстиции передал управлению юстиции Берлина для передачи генеральной прокуратуре Берлина», – цитирует РИА «Новости» Кайтель.

По ее словам, минюст не комментирует содержание правой помощи.

В свою очередь официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт отметила, что в РФ достаточно своих проб для расследования дела Навального.

По его словам, специальная немецкая лаборатория привела «бесспорное доказательство того, что яд, которым Навальный был отравлен, является веществом группы «Новичок».

«Россия имеет информацию по этому нападению или может ее получить, не мы. В РФ есть многочисленные взятые (у Навального) пробы, изъятые предметы. Их следует теперь изучить. Мы ожидаем, что правительство даст пояснения по этому поводу», – сообщил он.

В конце августа минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России, в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД России подчеркивали, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

Напомним, правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

Один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление веществом. Он добавил, что отравление блогера «Новичком» привело бы к летальному исходу, а не к коме.