 

Названы вакансии с зарплатой больше 100 тыс. рублей в регионах

05.09.2020, 9:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинСервис поиска работы HeadHunter составил список вакансий с зарплатами от 100 тыс. рублей. В подборку вошли предложения для разных профессий в российских регионах, опубликованные в период с марта по сентябрь 2020 года.

Лидерство по числу высокооплачиваемых вакансий досталось регионам Крайнего Севера – Чукотке, Якутии, Магаданской области, пишет «Российская газета».

Например, инженер-эколог в угольном портовом терминале на Чукотке может рассчитывать на 150 тыс. рублей в месяц. Такой же доход ожидает главного архитектора проекта в Подмосковье.

В Ленинградской области технолог деревообрабатывающего производства может претендовать на 125 тыс. рублей в месяц. Зарплату в 100-300 тыс. рублей могут получать начальник производства в цехе мягкой мебели в Новосибирске, диджитал-маркетолог в Петербурге и главный зоотехник в Красноярском крае.

Участковому геологу в Забайкальском крае предлагается 120 тыс. рублей, технологу мясопереработки во Владивостоке и технологу сырного цеха в Твери – от 150 тыс. рублей в месяц.

Главный инженер в Ярославле и заместитель гендиректора в Иваново могут получать 200 тыс. рублей в месяц, директор по маркетингу в Ульяновске – 300 тыс. рублей.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии августа.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Финские военные отказались от свастики после более 100 лет ее использования

15.07 / Расследование крушения MH-17: судебные иски против Москвы

14.08 / Глава белорусского ЦИК признала, что видео с Тихановской записали в ее кабинете

05.07 / В сети опубликовали рендеры нового Jeep Grand Cherokee

16.08 / Литва и Эстония хотят отказаться от импорта электроэнергии из Беларуси

23.07 / Эксперт: Зюганов пытается выдать личную проблему за всеобщую

04.09 / Euronews – национальные интересы берут верх — страны ЕС вновь закрывают границы из-за коронавируса

30.06 / От коронавируса в Москве вылечились более 150 тыс. человек

23.07 / Названы сроки создания арктической версии вертолета Ми-26Т2В

05.08 / Саранчу из «библейской казни» в Израиле превращают в манну земную

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска