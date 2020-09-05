Названы вакансии с зарплатой больше 100 тыс. рублей в регионах

05.09.2020, 9:48, Новости дня

Сервис поиска работы HeadHunter составил список вакансий с зарплатами от 100 тыс. рублей. В подборку вошли предложения для разных профессий в российских регионах, опубликованные в период с марта по сентябрь 2020 года.

Лидерство по числу высокооплачиваемых вакансий досталось регионам Крайнего Севера – Чукотке, Якутии, Магаданской области, пишет «Российская газета».

Например, инженер-эколог в угольном портовом терминале на Чукотке может рассчитывать на 150 тыс. рублей в месяц. Такой же доход ожидает главного архитектора проекта в Подмосковье.

В Ленинградской области технолог деревообрабатывающего производства может претендовать на 125 тыс. рублей в месяц. Зарплату в 100-300 тыс. рублей могут получать начальник производства в цехе мягкой мебели в Новосибирске, диджитал-маркетолог в Петербурге и главный зоотехник в Красноярском крае.

Участковому геологу в Забайкальском крае предлагается 120 тыс. рублей, технологу мясопереработки во Владивостоке и технологу сырного цеха в Твери – от 150 тыс. рублей в месяц.

Главный инженер в Ярославле и заместитель гендиректора в Иваново могут получать 200 тыс. рублей в месяц, директор по маркетингу в Ульяновске – 300 тыс. рублей.

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