Немецкий бизнес оценил ущерб от приостановки строительства «Северного потока – 2»

05.09.2020, 9:08, Новости дня

Приостановка строительства газопровода «Северный поток – 2» может стоить отдельным европейским компаниям миллиардов евро, считают представители немецкого бизнеса.

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес подчеркнул, что отказ от завершения проекта обернется потерей рабочих мест, особенно в восточной части Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesschau.

При этом он усомнился, что соглашение о строительстве газопровода может быть оспорено задним числом – это будет означать, что любой бизнес-проект можно приостановить «в зависимости от политической конъюнктуры».

Глава немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тимм Келер, в свою очередь, заявил, что приостановка строительства «Северного потока – 2» будет «стоить больших денег».

«В случае остановки строительства придется списать вложения в размере восьми миллиардов евро», – сказал он.

Кроме того, потребители газа должны будут оплатить расходы в размере 4 млрд евро на строительство соединительных трубопроводов, которые потом не будут использоваться.

Келер заключил, что это также приведет к заметному росту цен на газ в Евросоюзе из-за сокращения поставок.

Ранее правительство Германии проигнорировало вопрос о том, сохраняется ли позиция официального Берлина по «Северному потоку – 2» после ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Между тем один из кандидатов на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) Германии и возможный преемник канцлера Ангелы Меркель Фридрих Мерц потребовал ввести мораторий на строительство «Северного потока – 2».

Напомним, в среду Берлин, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступил с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок».

Омские медики, лечившие блогера, не согласны с немецкими коллегами, которые заявили об отравлении оппозиционера.

Один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.