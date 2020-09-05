 

Трамп не исключил появления американской вакцины от коронавируса в октябре

05.09.2020, 8:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинАмериканская вакцина от коронавируса может появиться уже в октябре, сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил, что в США рассчитывают получить собственную вакцину «в течение октября», передает RT со ссылкой на The Washington Times.

Он уточнил, что опытные образцы вакцины находятся на последних этапах испытаний.

До этого США отказались работать с «коррумпированной» ВОЗ над вакциной от COVID-19.

Ранее Китай заявил о готовности удовлетворять потребности стран БРИКС в вакцинации от нового коронавируса. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее публично объявил, что разработанные Пекином препараты «станут достоянием всего человечества».

Напомним, Минздрав РФ в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. РФ получила заявки из более чем 25 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса.

При этом главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил, что у него есть серьезные сомнения по поводу заявления РФ о наличии у нее вакцины.

Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что скептически относится к готовности российской вакцины от коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что русская вакцина подействовала на западных журналистов.

Подробная информация о российской вакцине от коронавируса опубликована на официальном сайте.



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