Россиянину предъявили в США обвинение в сговоре с целью кибератаки

05.09.2020, 8:48, Новости дня

Россиянину Егору Крючкову, задержанному в США, предъявили обвинение в сговоре с целью умышленного повреждения защищенного компьютера, сообщил американский Минюст.

В обвинительном заключении указывается, что Крючков якобы пытался завербовать сотрудника компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение (ПО) в компьютерную сеть компании для извлечения данных из сети, передает «Интерфакс».

После, как утверждается, он собирался вымогать деньги у компании под угрозой обнародования добытых данных.

В пресс-релизе Минюста США сказано, что с 16 июля по 22 августа 2020 года Крючков вступил в сговор с сообщниками с целью вербовки сотрудника, который должен был бы внедрить в сеть своей компании вредоносное ПО.

Минюст не уточняет, какая компания должна была стать целью кибератаки, однако ранее основатель Tesla Илон Маск подтвердил, что речь идет о заводе по производству автомобильных литий-ионных аккумуляторов Gigafactory Nevada («Гигафабрика»).

Much appreciated. This was a serious attack.

— Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2020

Напомним, Крючкова задержали в США в конце августа. После МИД предупредил россиян о возможности захвата за границей спецслужбами США.

В американских тюрьмах находятся около 100 россиян. Российский посол в США Анатолий Антонов заявлял, что российских граждан «по надуманным предлогам сажают в карцер, лишают адекватного медицинского обслуживания, лекарств, ограничивают в звонках родственникам».