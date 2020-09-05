 

Россия обвинила США в дестабилизации системы ядерного сдерживания

05.09.2020, 7:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинМировую систему ядерного сдерживания дестабилизирует решение США поставить на вооружение ядерные заряды малой мощности, а не действия Москвы, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Таким образом дипломат прокомментировал высказывания заместителя помощника министра обороны США Роберта Суфера, который на днях фактически обвинил Россию в развязывании гонки «нестратегической вооружений», передает РИА «Новости».

Антонов отметил, что чиновник Пентагона использует обвинительную аргументацию, чтобы оправдать взятый Вашингтоном курс на понижение «порога» применения ядерного оружия. В частности, указал Антонов, речь идет о реализованном в прошлом году развертывании боезарядов малой мощности W76-2 на баллистических ракетах «Трайдент II».

«Стратегические носители в таком оснащении становятся, по сути, «оружием поля боя». Именно подобные практические шаги – а не приписываемые РФ намерения – оказывают существенное дестабилизирующее влияние на ядерное сдерживание», – подчеркнул дипломат.

Суфер в очередной раз повторил «надуманный американский тезис» о том, что РФ разработала доктрину «эскалации для деэскалации» и наращивает арсенал нестратегического ядерного оружия, подчеркнул Антонов.

«Хотели бы предложить представителю Пентагона и другим любителям вольно интерпретировать ядерную доктрину РФ внимательно ознакомиться с опубликованными 2 июня «Государственными основами РФ в области ядерного сдерживания». В документе подтверждено, что наша ядерная политика носит сугубо оборонительный характер. А также четко прописаны условия возможного перехода к применению ядерного оружия», – сказал глава российской дипмиссии, предложив представителям Пентагона наладить «очный диалог» по вопросам стратегической стабильности.

Напомним, в конце января стало известно, что Соединенные Штаты начали размещать ядерное оружие малой мощности на стратегических подводных лодках. В связи с этим МИД РФ выразил серьезную обеспокоенность, констатировав, что США реально снизили порог применения ядерного оружия, допустив ведение ограниченной ядерной войны.

Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал газете ВЗГЛЯД размещение новых ядерных зарядов на стратегических подводных лодках США.



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