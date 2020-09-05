 

Белоруссия назвала причастных к попытке смены власти в республике

05.09.2020, 6:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинДеструктивные силы, подогреваемые властями Польши, Литвы, Чехии и Украины, попытались неконституционно сменить руководство Белоруссии, сообщил белорусский министр обороны Виктор Хренин на совместном заседании министров обороны государств-участников СНГ, стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ.

В пятницу Хренин выступил в Москве с докладом «О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях», сообщается на сайте Минобороны Белоруссии. 

«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», – сказал Хренин.

По его словам, Белоруссию удалось спасти от «беззакония и произвола» благодаря слаженным действиям органов госуправления и поддержке белорусским народом решений президента.

Также Хренин отметил, что группировка НАТО на границах Белоруссии выросла в последние годы в 17 раз, до 10 тыс. военнослужащих. 

«В непосредственной близости от границы белорусского государства осуществляется концентрация боевой техники и личного состава, в том числе армии США. Проходят крупномасштабные многонациональные учения стран – членов НАТО, количество которых только в этом году на территории сопредельных с Белоруссией государств НАТО увеличилось в 5 раз», – сказал он. 

Вместе с тем глава минобороны республики поблагодарил Россию и Китай, а также другие государства за помощь Минску «в непростое время». 

Ранее президенты РФ и Белоруссии во время телефонного разговора договорились в ближайшие недели встретиться в Москве. В Кремле уточняли, что встреча должна пройти в ближайшие две недели.

Тем временем премьер РФ Михаил Мишустин посетил Минск, где встретился с Лукашенко и премьером Белоруссии Романом Головченко.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, с Украины, из Польши и Чехии. 



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