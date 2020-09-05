 

Трамп запросил у Конгресса 300 млрд долларов на поддержку экономики

05.09.2020, 6:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинАмериканский президент Дональд Трамп призвал Конгресс США согласовать выделение еще 300 млрд долларов на реализацию мер экстренного стимулирования экономического роста.

«Опять-таки: у нас есть готовые 300 млрд долларов. Все, что нужно сделать Конгрессу, это сказать: используйте их», – передает слова Трампа ТАСС.

«Я бы хотел использовать эти средства без их разрешения, но, видимо, мне не разрешено так действовать», – отметил президент Соединенных Штатов. По его словам, в случае согласия членов Конгресса финансирование поступит немедленно.

Ранее глава минфина США предупредил об угрозе разрушения американской экономики.

Президент Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Примакова Александр Дынкин указал на угрозу разгона инфляции, которая при одновременном росте безработицы в США может привести к стагфляции.

Напомним, в июне госдолг Соединенных Штатов достиг рекордной отметки в 26 трлн долларов. При этом, по словам главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, в общей сложности на смягчение экономических последствий вспышки коронавируса в США власти Соединенных Штатов могут потратить около 6 трлн долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус толкает американскую экономику в пропасть.



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