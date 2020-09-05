Экс-губернатора Белых этапировали в Киров

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05.09.2020, 6:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинЭкс-губернатора Кировской области Никиту Белых, отбывающего наказание в колонии в Рязанской области, этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями, сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

«Его этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, связанному с организацией «Крик», которое принадлежало правительству», – цитирует ТАСС адвоката.

Напомним, 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Суд также назначил ему штраф в размере свыше 48 млн рублей.



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