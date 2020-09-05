Эксперт раскрыл подоплеку распрей между США и WADA

05.09.2020, 6:08, Новости дня

«США хотят, чтобы количество их представителей в WADA было пропорционально объему финансирования организации. Это позволит Штатам проводить более жесткую политику в отношении конкурентов, причем не только спортивную», – сказал газете ВЗГЛЯД чемпион РФ по конькобежному спорту Сергей Лисин, комментируя взаимные угрозы мирового и американского антидопинговых агентств.

«Непосредственной причиной конфликта стали деньги. В бюджете США статья расходов на антидопинг одна: одна часть денег уходила WADA, вторая часть – в USADA. Соответственно, последняя организация заинтересована в «добавке», поэтому они приняли активное участие в подготовке доклада с критикой своих «конкурентов», – сказал Сергей Лисин.

«США хотят, чтобы количество их представителей в WADA было пропорционально объему финансирования с их стороны. Плюс они хотят увеличить количество своих спортсменов в организациях при WADA, чтобы их голоса были больше слышны», – отметил собеседник.

«WADA справедливо ответила, что если следовать этой логике, то голоса африканских государств вообще не будут представлены, поскольку их взносы минимальны. А Россия, кстати, наоборот, будет представлена достаточно объемно, поскольку вносит весомый вклад в бюджет, и регулярно», – сказал Лисин.

Спортсмен отметил, что у многих стран сейчас проблемы с экономикой, потому далеко не все смогут перечислить свои взносы агентству. Поэтому и возник столь острый конфликт. При этом собеседник уверен: США решили воспользоваться ситуацией «коронавирусной неопределенности» с международными соревнованиями, чтобы реорганизовать WADA по американским лекалам. Увеличение представительства в агентстве «даст им возможность более жестко проводить свою политику – и не только спортивную».

Подчеркнув, что подобных прецедентов еще не было, российский спортсмен сказал, что последствия этого конфликта предсказать сложно. «Если WADA пойдет до конца, то они могут, конечно, ввести санкции против американского спорта. Вопрос в том, какие меры будут предприняты в ответ. Если американским спортсменам будет запрещено участие в Олимпиаде, то все американские спонсоры – Сосa-Cola и другие – уйдут от МОК, что станет огромной потерей денег. И это сильно повлияет на всю мировую модель спорта», – полагает Лисин.

По его мнению, обе стороны сейчас блефуют, и вопрос в том, насколько далеко они готовы зайти в этом блефе. «Точка в этой истории будет поставлена не раньше весны следующего года. Это связано прежде всего с отменой соревнований зимой: отменен первый этап Кубка мира у конькобежцев, под вопросом такой же у биатлонистов. Первым полноценным спортивным сезоном станет, видимо, летний. В преддверии Олимпиады появится определенность в этом противостоянии», – считает эксперт.

Как считает Лисин, позиция РФ в этом конфликте будет зависеть от итогов суда между РУСАДА и WADA, который состоится в ноябре. «Если нам удастся хотя бы частично отстоять свои спортивные интересы – выступать на Олимпиаде под своим флагом, то РФ нужно будет, я считаю, защищать существующую модель, которую отстаивает WADA. Если восторжествует американская модель, то политика Всемирного антидопингового агенства, скорее всего, станет еще более антироссийской», – резюмировал российский конькобежец.

Ранее стало известно, что спортсмены из США могут быть отстранены от участия в Олимпийских играх из-за возможного отказа страны финансировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом заявил в четверг глава WADA Витольд Банька.

Глава USADA Трэвис Тайгарт назвал постыдными угрозы со стороны WADA.

«Угрожать спортсменам одной страны из-за ошибочной модели управления WADA – это разочаровывающе. WADA находится в опасном положении, но незаконно угрожать американским спортсменам – это постыдно. Что-то не так, когда глобальный регулятор атакует одного из своих ключевых партнеров, который делает все, чтобы соблюдать правила, но закрывает глаза на такую страну, как Россия, которая проводит допинговую программу, спонсируемую государством. Просто невероятное лицемерие», – сообщил Тайгарт.