В МВД Белоруссии объяснили увольнение сотрудников «зомбированием» в СМИ

05.09.2020, 5:48, Новости дня

Сотрудники МВД Белоруссии увольняются «под влиянием деструктивной агитации» и из-за «зомбирования в СМИ», сообщил начальник главного управления собственной безопасности ведомства Андрей Паршин.

«Конечно же, есть сотрудники, которые отказались от продолжения своей служебной деятельности, сложили свои полномочия. Но могу четко обозначить, что эта цифра находится в пределах той погрешности – увольнение и прием на работу, которая была в аналогичном периоде прошлого года», – передает его слова «Интерфакс».

Паршин заявил, что отдельные сотрудники, «которые заявили о своей некой принадлежности к тем или иным политическим течениям, и сложили свои полномочия», уже просятся обратно на службу в МВД, однако в ведомстве задумались о целесообразности их возвращения.

По словам Паршина, сотрудники, которые повторно возвращаются на службу, говорят, что «подверглись влиянию Telegram-каналов и социальных сетей, деструктивной агитации и зомбированию в СМИ», а теперь «осознали правильно ситуацию».

Ранее министерство внутренних дел Белоруссии зарегистрировало около 150 фактов угроз в отношении сотрудников органов внутренних дел, внутренних войск и их семей. Установлены 42 лица, из них восемь признаны подозреваемыми по уголовным делам.

Также Следственный комитет Белоруссии возбудил 23 уголовных дела по заявлениям об угрозах применения насилия в отношении должностных лиц.