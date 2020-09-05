В центре Тбилиси произошел взрыв

05.09.2020, 5:08, Новости дня

У здания Большого концертного зала (Филармонии) в центре Тбилиси прогремел взрыв, один человек погиб, двое пострадали.

По предварительной информации, в здании клуба Дежавю, где проходил ремонт, рядом с тбилисской Филармонией взорвался газовый баллон. Когда на место происшествия приехала бригада скорой медицинской помощи, один человек был уже мертв. Пострадали еще двое, одного из них перевели в клинику Аладашвили.

На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады и патрульная полиция, улица Костава перекрыта, информирует «Sputnik Грузия».

«Мы услышали громкий взрыв, что именно произошло, пока не знаем. Сразу приехали полицейские, скорая. Говорят, что трое пострадали и один погиб…», – сообщил очевидец РИА «Новости».

МВД и сотрудники патрульной полиции пока не комментируют ситуацию.