Пекин призвал страны мира противостоять беспределу в международных отношениях

05.09.2020, 4:20, Новости дня

Все страны должны выступать против политики силы и гегемонии, беспредела и вседозволенности в международных отношениях, сказал замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.

«Оглядываясь на пройденный путь и смотря в будущее, нужно понимать, что мир не достался нам без труда», – сказал Лэ Юйчэн во время посещения вместе с послом РФ в КНР Андреем Денисовым выставки «В памяти вечно храним», открывшейся в пятницу в Российском культурном центре в Пекине, информирует ТАСС.

По его словам, «ни в коем случае нельзя допустить повторения трагедии (мировой – Прим. ВЗГЛЯД) войны».

«Китай и Россия, будучи ведущими державами мира, стратегическими партнерами, а также постоянными членами Совбеза ООН, несут особую ответственность и миссию за мир и стабильность во всем мире», – отметил заместитель министра.

Он также указал на то, что Китай и РФ «обязаны укреплять дружбу, сложившуюся еще во время войны, углублять всеобъемлющее стратегическое взаимодействие и партнерство в новую эпоху, вместе отстаивать итоги Второй мировой войны, защищать правду и международную справедливость».

Выставка «В памяти вечно храним» посвящена 75-летию окончания Второй мировой войны, вкладу советских воинов в освобождение северо-востока Китая. Подготовлена министерством культуры и национальной политики Амурской области совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выразил готовность вместе с Китаем прилагать усилия для обеспечения стабильности в мире.