Мнения: «Северный поток – 2» мешает газовому блицкригу США в Европе

05.09.2020, 4:08, Новости дня

Первое, что сделала Ангела Меркель, когда речь зашла о вероятных новых санкциях против РФ в связи с делом об отравлении Навального, так это вывела за скобки проект «Северный поток – 2». Мол, здесь экономика, там политика – взболтать, но не смешивать. После последовавшего затем заявления той же Меркель о том, что Навальный был отравлен «Новичком», а РФ придется отвечать на вопросы в контексте этого «преступления», новые санкции уже кажутся неотвратимыми.

Первое, что сделала Ангела Меркель, когда речь зашла о вероятных новых санкциях против РФ в связи с делом об отравлении Навального, так это вывела за скобки проект «Северный поток – 2». Мол, здесь экономика, там политика – взболтать, но не смешивать. После последовавшего затем заявления той же Меркель о том, что Навальный был отравлен «Новичком», а РФ придется отвечать на вопросы в контексте этого «преступления», новые санкции уже кажутся неотвратимыми.

Однако же, сдается, Евросоюз уже использовал весь набор экономических санкций, которые способны насолить РФ в большей мере, чем самому ЕС. Здесь сложно выдумать что-то принципиально новое. На фоне развивающегося коронавирусного кризиса любые взаимно вредные экономические санкции кажутся не просто глупыми, но самоубийственными.

В какой-то момент показалось, что кейс Навального выльется в очередные точечные санкции против отдельных юридических лиц и персоналий. Скажем, ЕС мог бы «списать» у США недавние санкции против российских НИИ, которые, по мнению американцев, причастны к разработке химического оружия. А также внести еще десяток-другой политиков, чиновников и бизнесменов в санкционный список, не причинив особо вреда ни им самим, ни европейско-российским отношениям.

Но скорость, с которой следуют резкие заявления, и прямое вовлечение канцлера Германии в эту мутную историю говорят о том, что малой кровью не обойтись. А если это не новые экономические санкции, тогда что? Бритва Оккама говорит нам: велика вероятность того, что самое простое решение и есть самое верное. Заявление Меркель должно было помочь избежать спекуляций на теме «Северного потока – 2» сразу после транспортировки Навального в Германию. Но, судя по всему, дело именно в этой пресловутой трубе.

Волна, поднятая Меркель вокруг Навального, уже докатилась до Вашингтона – главного интересанта блокирования российского трубопроводного проекта. К Меркель особо не придерешься: едва ли Берлин будет активно вставлять палки в колеса проекту, от которого выигрывает в первую очередь сама Германия. Германии и Евросоюзу в целом достаточно не предпринимать активных действий для завершения проекта, палки же будет вставлять Вашингтон.

В свете грядущих выборов Дональд Трамп вряд ли станет всерьез сопротивляться новым антироссийским санкциям, если на них будут настаивать демократы и часть его собственной партии. Второй «Рашагейт» Трампу не нужен. Тем более что сам он планирует активно бомбардировать своего конкурента альтернативным проектом «Украиногейта», который посвящен теме финансирования украинскими олигархами предвыборной кампании демократов в 2016 году.

США могут задействовать новые санкции как против самого «Северного потока – 2» (санкции, препятствующие сертификации и вводу в эксплуатацию новой трубы), так и асимметричные меры, ограничив кредитование России, повысив издержки экспортно-импортных операций РФ, номинированных в долларах, и т. п.

Маловероятно, что даже эти серьезные меры способны полностью заблокировать трубопроводный проект, но, судя по всему, такая задача и не стоит. Реальная цель – максимально отсрочить реализацию проекта, позволив американским нефтегазовым гигантам, оправившись от недавнего шока нефтяных цен, развернуть в перспективе ближайших трех–пяти лет инфраструктуру доставки СПГ в Европу.

Если вдруг еще и Белоруссию удастся взломать, то основные маршруты доставки газа в Европу пойдут через контролируемую американцами Украину и бурлящую на распутье Белоруссию. Создав искусственный дефицит газа в Европе, американские корпорации получают контракты и точку входа на премиальный рынок, который, казалось бы, давно поделен между Россией, Норвегией, Катаром и Алжиром. Единственный проект, который может помешать газовому блицкригу США, – «Северный поток – 2».

Возникает логичный вопрос: зачем это все самой Меркель? Вопрос не из праздных и действительно требует прояснения. Ангела Меркель покидает канцлерское кресло в 2021 году, и вопрос о преемнике до сих пор не решен. Внутрипартийный кризис в правящей партии ХДС и февральская отставка ставленницы Меркель – Аннегрет Крамп-Карренбауэр – с поста главы партии ставят выстроенную за долгие годы систему власти имени Меркель перед серьезной угрозой. Меркель как никогда прежде нуждается в поддержке.

Можно предположить, что такая поддержка обещана канцлеру в США. А потому нарастающий конфликт между Германией и Штатами по поводу экстерриториальных санкций в отношении «Северного потока – 2» оказался очень некстати. Требования наказать США за наглость угрожать европейским странам санкциями из-за российской трубы звучат все настойчивей. Возможно, история с Навальным стала для Меркель просто удобным поводом купировать растущий антиамериканизм в германском истеблишменте, который привык зарабатывать на импорте и распределении российского газа, да и вообще вести дела с Россией и в РФ так, как они привыкли.

Если принять эту версию на веру, то загадочное отравление Навального расставляет все на свои места: помогает наладить подпортившиеся отношения США и Германии и при этом снимает с Берлина тягостное обязательство во что бы то ни стало завершить строительство «Северного потока – 2». Немецкая экономика сжимается, как и экономика всего Евросоюза, новые проекты могут подождать, а политическая целесообразность стимулирует политиков к нестандартным решениям своих проблем.

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