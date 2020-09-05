Американские военные обнаружили на орбите засекреченный китайский корабль

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05.09.2020, 4:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинМногоразовый испытательный космический корабль, который в пятницу запустил Китай, обнаружен ВВС США на околоземной орбите, следует из данных, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.

Американские военные установили, что аппарат, который в каталоге космических объектов получил международное обозначение 2020-063А и номер 46389, обнаружен на орбите с наклонением 50,2 градуса, минимальной высотой 332 км и максимальной – 348 км, передает РИА «Новости».

Как сообщил руководитель Института космической политики Иван Моисеев, об этом запуске поступала лишь скупая официальная информация, что может говорить о том, что Китай мог вывести на орбиту аналог американского секретного военного челнока X-37B.

По словам эксперта по космонавтике Игоря Лисова, из неофициальных и полуофициальных источников известно о многолетней разработке Китаем крылатого космоплана «Шэньлун». Эксперт не исключил, что он был запущен в пятницу.

Однако член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин заявил, что выведенный на орбиту корабль, вероятно, предназначен для длительных технологических экспериментов, а не военных задач.

Напомним, 4 сентября Китай успешно запустил многоразовый испытательный космический корабль. Аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса.



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