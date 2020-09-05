 

США захотели помочь Индии и Китаю разрешить ситуацию на границе

05.09.2020, 4:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинВласти Соединенных Штатов готовы оказать помощь в деле разрешения ситуации на границе между Индией и Китаем, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы готовы помочь Китаю и Индии. Если мы можем что-то сделать, [то] мы будем рады принять участие и помочь», – передает слова Трампа ТАСС.

Глава американской администрации назвал ситуацию, произошедшую на границе Индии и Китая, «очень неприятной».

По словам Трампа, Вашингтон обсуждает с обеими странами меры, которые он может принять, чтобы помочь разрядить ситуацию.

Накануне министры обороны Индии и Китая провели в Москве переговоры. В ходе состоявшейся в Москве встречи министр обороны КНР Вэй Фэнхэ и глава оборонного ведомства Индии Раджнатх Сингх высказались за конструктивный диалог и выразили обоюдное стремление сохранять мир и стабильность на китайско-индийской границе.

Напомним, в понедельник Минобороны Индии заявило о столкновении с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх в минувшие выходные.

В ответ официальный представитель боевого командования Западного военного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Шуйли заявил, что индийские военные нарушили достигнутые с Китаем договоренности о сохранении статуса-кво на границе между двумя странами в районе Ладакха.

После этого Китай предупредил Индию о последствиях новой пограничной войны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Индия пытается втянуть Россию в игру против Китая.



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